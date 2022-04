Joven sorprende al utilizar un mouse con su celular porque se le malogró la pantalla

En algún momento, todos tuvimos que cambiar de celular, ya sea por alguna caída, pérdida o falla. Esta vez, en un clip de TikTok, a una joven se le malogró la pantalla del móvil; sin embargo, ella no decidió repararlo o cambiarlo, sino lo siguió utilizando con un ligero cambio: agregarle un mouse. ¿Cómo lo hizo? Sigue leyendo porque aquí te lo contamos.

Se trata del cable adaptador OTG (On-The-Go), una extensión que permite conectar dispositivos como memorias USB, teclados o mouse para facilitar la entrada de datos y obtener funciones similares a las de una computadora.

“Cuando se rompe el táctil del celular y te la ingenias para usarlo”, escribió la autora del clip identificada en TikTok como @gerygomez2. En las imágenes se aprecia la alegría de la joven al ver que puede volver a revisar los mensajes de su teléfono móvil gracias al mouse.

Miles de internautas quedaron cautivados con su idea y varios comentaron al respecto. “No me va a ganar la pobreza, voy a ser lo que tenga que hacer”, “Mi papá lo usa así como ella”, “¡A mí se me rompió el táctil hace un montón, esto me sirve!”, fueron algunas respuestas en TikTok.