Hombre llega a restaurante japonés y le pide a cocinero que caliente sus tortillas de maíz

A menudo, los compañeros de trabajo o grupo de amigos suelen visitar restaurantes para pasar un grato día y ponerse al tanto de lo que ha sucedido en todo el tiempo que no se han visto. Más aún, con la pandemia de la COVID-19, muchas personas dejaron de reunirse por una larga temporada. Sin embargo, un hombre se hizo viral en TikTok por el pedido que le hizo a un cocinero del establecimiento donde fue con sus conocidos.

Mediante un clip compartido en el portal El Radar y que no tardó en llamar la atención de miles de cibernautas, un muchacho sacó una pequeña bolsa de hamburguesas donde tenía guardadas varias masas de tortillas de maíz.

El sujeto se las entregó al cocinero para que se las dore en la estufa que tenía al frente de ellos y luego comérselas junto a la comida japonesa que habían ordenado. Al ver el curioso pedido del individuo, los compañeros comenzaron a reírse al ver cómo freían las tortillas.

El divertido video no pasó desapercibido para los millones de usuarios de TikTok, por lo que hasta el momento ya ha superado las 4 000 000 de reproducciones y le ha permitido obtener más de 210.000 me gusta. Usuarios en redes sociales saludaron que el hombre no haya olvidado sus orígenes mexicanos.