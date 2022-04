Lorito le pica la cola a su ‘amigo’ perruno y se ‘burla’ de su furiosa reacción

Los loros no siempre logran una buena relación con los animales que son distintos a su especie. El singular carácter que tienen ha generado la molestia de más de una mascota. Así lo han demostrado en diversos videos de Facebook. Esta vez, una cotorra enfureció a un perrito tras picarle la cola y la reacción de ambos hizo reír a miles en las redes.

Tal como se mostró en el clip compartido por @camilo2707cr, dos loros merodeaban el lugar donde un pequeño can dormía. Cuando menos lo esperó, una de las aves se acercó a él y le picoteó la cola sin razón alguna. El animal, furioso por el dolor que sintió, correteó a la cotorra e intentó atraparla entre sus dientes.

Gracias a su aleteo, el ave pudo escapar sin rasguño alguno y no conforme con su travesura empezó a ‘reírse’ junto a su dueño. El loro que lo acompañaba no se resistió al divertido momento y siguió imitando las risas. La viral escena no pasó desapercibida para los usuarios, quienes reaccionaron.

“No respetan el descanso de los demás, aves malvadas”, “Muy malvado y todo, pero se ve que son la alegría del hogar”, “Hasta los animalitos tienen un toque de maldad, amé sus carcajadas”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Hasta el momento, el clip compartido en diferentes plataformas logró obtener más de 2,7 millones de reproducciones y 324.000 ‘me gusta’.