Joven sorprende a clientes de restaurante al ponerse a bailar “My name is Chicky”

Si de bailar se trata, hay ciertas canciones que logran mayor popularidad que otras. Este es el caso de “My name is Chicky”, un tema interpretado por una agrupación de nacionalidad rusa cuyos videos han obtenido millones de visitas en TikTok, YouTube y otras redes sociales.

Un youtuber de ascendencia asiática usó la canción para llamar la atención de los clientes de un restaurante. Se trató de nada más y nada menos que de QPark, un coreano que se hizo famoso gracias a sus videos en las calles donde sorprende a la gente empezando a cantar canciones de trap y reggaetón.

Sin embargo, esta vez puso la atención en “My name is Chicky’, pues los videos la agrupación que realizó el tema gozan de gran acogida entre los cibernautas. Aunque no se sabe el lugar exacto donde se grabó el clip, lo que sí se apreció fue a los comensales asombrados y un poco nerviosos, ya que no es común que las personas se pongan a bailar de un momento a otro.

Al parecer, su gran astucia y su manera de moverse como parte de sus shows callejeros convirtieron a QPark en uno de los personajes más vistos en las redes sociales. El video compartido en YouTube ha logrado más de 2 000 000 de visualizaciones y miles de comentarios en la popular red social.