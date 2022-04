Perrito se pone a llorar para ‘chantajear’ a su dueña y que lo saquen a pasear a la calle

Sin duda las mascotas son los miembros más consentidos y queridos de muchos hogares, ello lo demostró el perrito que se unió con una travesura mientras sus dueños se columpiaban o el can que saltó emocionado para jugar con la bebé de su dueña. Esta vez fue el caso de un pequeño ‘retoño’ que no pudo contener su ‘tristeza’ al saber que su dueña iba a salir sin él. El clip de TikTok conmovió a miles de usuarios.

La joven filmó a su engreído y esto fue lo que dijo: “Pobrecito está llorando tanto, pero no te voy a llevar (...). Tú no puedes ir allá. Ya no voy a caer en tus chantajes, ‘Carnitas’”. A su vez, el perrito producía sonidos muy similares a los jadeos de un niño cuando llora. Ante esta escena, cientos de internautas quedaron impresionados y comentaron al respecto.

“Te amo perrito que es más dramático que yo”, “Él debería salir en Televisa”, “El perrito: si estoy llorando mira como se me va el aire”, “Su respiración no es normal, deberías llevarlo al veterinario”, fueron algunas respuestas de los internautas de TikTok.

Como respuesta a ciertas preocupaciones, la usuaria y autora del clip (@dusername23) escribió que “Carnitas no está enfermo, la veterinaria dice que está muy consentido y por eso lo hace, siempre estamos al pendiente de él”.