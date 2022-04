Intentan sacar una papaya de un árbol, pero el resultado hace reír a miles en TikTok

Unas imágenes publicadas en TikTok no tardaron en convertirse en viral por su gracioso contenido. Se trató de dos jóvenes que quisieron sacar una papaya de un árbol sin saber que tendrían un resultado inesperado.

En un video compartido en la cuenta @brenda.rob se mostró a dos muchachas. Una de ellas estaba con un palo en la mano y subida en lo alto de una escalera, que era sujetada por su compañera.

La joven golpeó el fruto sin imaginar que caería directamente en la cabeza de su amiga. Como se vio en el clip que no tardó en convertirse en viral, la chica jaló con la vara la papaya, y esta cayó directamente en la cabeza de su acompañante, quien no dejó de sujetar la gradería para evitar que no se cayera.

PUEDES VER: Perrito ve que sus dueños se columpian y se une con travesura que los pone en aprietos

Las dos protagonistas del viral no pararon de reír al ver el error que había cometido una de ellas.

“Lo bueno que no soltó la escalera”, “No sé cómo hacen para que tomen el preciso instante de los bloopers”, “Y cómo está la chica”, “Un 10 por buena amiga. A pesar del tanganazo, no soltó la escalera”, “No sé si está llorando o riéndose”, fueron algunos comentarios que dejaron los seguidores de TikTok.