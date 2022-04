Ibai pide perdón por decir que picarones son chilenos: “Por favor, soltadme, no puedo más”

Los picarones, un postre típico del Perú que tiene su origen en la época prehispánica, fueron tendencia en los últimos días por Ibai Llanos. El conocido streamer generó la indignación de miles de usuarios en las redes al mencionar a este dulce como si fuese originario de Chile. Tras recibir duras críticas, este lunes 18, el español dejó un mensaje en Twitter para rectificarse.

“Ya he entendido que los picarones son de Perú y no de Chile. Por favor, soltadme el brazo, no puedo más”, indicó en la plataforma para apaciguar los comentarios. Esta enmienda a su error fue aceptada por los internautas peruanos, quienes lo invitaron a conocer otros platos típicos nacionales.

La controversia, que duró al rededor de seis días, parecía de nunca acabar con las opiniones divididas entre usuarios chilenos y peruanos. Durante ese tiempo, varios seguidores del español juntaron esfuerzos para que él pueda corregirse y así fue.

Ya he entendido que los picarones son de Perú y no de Chile por favor soltadme el brazo no puedo más. — Ibai (@IbaiLlanos) April 18, 2022

Ibai Llanos y el polémico spot chileno

El último 12 de abril, el popular personaje compartió a través de Twitter un comercial chileno de la marca Pepsi. Sin embargo, esta publicación causó revuelo en poco tiempo. “Aguante Chile”, fue el mensaje junto al video que mostraba los “nombres de comidas originales y diferentes” de dicha nación.

Entre los platillos típicos mencionados aparecían los famosos picarones. Este error no pasó desapercibido para los usuarios peruanos, quienes le recalcaron y argumentaron que este postre no pertenecía al país vecino.

“Querido @IbaiLlanos, los picarones son tan chilenos como los calçots son gallegos o la crema catalana es andaluza, así de claro te lo digo. No se quién en @Pepsi te hizo decir eso”, indicó uno de los comentarios más destacados.