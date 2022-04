Gatito usa la piel de su ‘amiga’ iguana para darse unos relajantes masajes

Las mascotas disfrutan de su día cuando están en compañía de otros animales. Este gatito no fue la excepción y su dueña mostró, a través de un video de Facebook, la buena relación que tenía con su ‘amiga’ la iguana. El felino, que estaba a pocos metros del reptil, aprovechó su docilidad para darse unos relajantes masajes con su piel.

Tal como se observó en el viral video compartido por @yo_hoho, ambas mascotas se encontraban en las instalaciones de su domicilio. Debido al cansancio, la iguana de la joven empezó a cerrar lo ojos para dormir. El gatito aprovechó que estaba relajado para acercarse a él.

De un momento a otro, empezó a rascarse con la piel escamosa de su ‘amigo’ y disfrutó de los masajes por buen tiempo. La escena publicada en redes cautivó a miles de usuarios, quienes reaccionaron al clip que obtuvo más de 80.000 reproducciones.

“Ya encontró un masajista, bien, ‘michi’”, “Hay rara amistad entre las especies diferentes”, “La iguana se entrega totalmente llena de amor”, “El iguanorascador me fascina, necesito uno para que mi ‘michi’ no se tire en los muebles”, “Amigos inseparables, me encantan”, fueron algunos comentarios.

Aquí te dejamos el popular video compartido en diferentes plataformas sociales.