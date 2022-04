Perrito sorprende a miles en TikTok al meterse al lago de un parque para buscar peces

A través de las redes sociales miles de personas comparten diversos videos de sus mascotas, quienes cautivan con sus ocurrencias y travesuras. Esta vez, un perrito de raza golden retriever captó la atención de los usuarios de TikTok al desobedecer a su dueña y meterse al lago de un parque. Su reacción hizo reír a más de uno.

El can llamado Oso suele protagonizar divertidos clips en compañía de su dueña. En una de sus últimas publicaciones se pudo observar que el engreído de la casa había salido al parque para disfrutar de un agradable día. Como era de esperar, el can hizo de las suyas y no siguió las indicaciones de su cuidadora.

No tuvo que pasar mucho tiempo para que la mascota esté dentro del lago buscando peces. “Agarra la pelota y vamos. No hay peces”, le repetía la joven mientras intentaba convencer a su golden que salga del agua. No conforme, siguió buceando para buscar animales acuáticos.

La pequeña aventura de Oso no tuvo tanto éxito y finalmente tuvo que salir del lugar. Las risas de los presentes no faltaron y los miles de usuarios en la redes reaccionaron al viral clip que obtuvo más de 3,7 millones de reproducciones y 677,000 ‘me gusta’ en pocos días.

“Primera vez que te veo y ya te amo, Oso”, “Muero de amor, es muy lindo”, “Voy a ir todos los días hasta verlo”, “Lo adoro, la mía haría lo mismo”, fueron algunos comentarios en el video compartido por @oso.the.golden.