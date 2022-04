Domingo de Pascuas 2022: mira los mejores memes por la resurrección de Jesús

El Domingo de Resurrección marca el final de la Semana Santa, con la resurrección y ascenso de Jesús, por lo que también es llamado Domingo de Gloria. Como sabemos, según la Iglesia Católica, el hijo de Dios resucita y se presenta ante sus discípulos tres días después de ser crucificado.

Mientras muchos fieles prefieren recordar este momento yendo a la misa dominical, otros recurren al humor, a través de los memes, para venerar momento especial de la Semana Santa.

Los mejores memes de la resurrección de Jesús

Varios usuarios compartieron por medio de redes sociales como Facebook, Twitter y WhatsApp algunas imágenes en donde se intenta contextualizar la fecha con memes acerca de la resurrección de Jesús.

Si bien ya no hay inmovilización social por la COVID-19, los internautas no dejaron de recordar el meme de las restricciones con la salida de Jesús de su tumba.

Incluso hay algunos que hacen referencia a películas como “Walking dead”, mencionando cuando a Jesús se acercó caminando a sus discípulos saliendo de la cueva donde estaba enterrado.

Memes de Domingo de Resurección

Por otro lado, los fieles también compartieron videos muy divertidos, como este dónde miembros de la Iglesia idean una forma muy particular de revelar la cruz de Jesús. Con la frase: “Si yo he de resucitar, también querría hacerlo con esa canción”, un usuario de Twitter publicó video con fondo de “Crazy in love” de Beyonce.

Asimismo, otro video gracioso es el que se creó inspirado en escena de la serie de Nikedoleon “Drake y Josh”.