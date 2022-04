Travieso perro no espera que su dueña le sirva la comida y se lleva la sartén completa

Los perros nunca dejarán de sorprender a los usuarios de las redes sociales, pues un canino hizo de las suyas al ver que no era atendido por su propietaria. La mascota no quiso pasar más tiempo con hambre y solucionó su problema rápidamente, como mostró un video que no tardó en convertirse en viral en TikTok.

A menudo, se ha visto imágenes de animales ayudando a sus dueños en las labores de la casa. Sin embargo, este peludito fue más allá y decidió servirse sus alimentos al notar que tardaban demasiado en darle de comer.

Solo le bastó colocarse en dos patitas y con su hocico tomar el mango de la sartén, para luego colocarlo en el piso y darse un festín. Al parecer, el guiso ya estaba lo suficientemente frío para agarrarlo y comérselo a su gusto.

PUEDES VER: Hombre pide al pitbull de su hija que riegue el jardín y perrito obedece sus órdenes

Miles de usuarios quedaron sorprendidos por la travesura del can y más de uno decidió dejar en un lugar seguro sus alimentos para evitar quedarse sin cena. Hasta el momento, el clip ha logrado miles de visualizaciones y muchos comentarios en TikTok.