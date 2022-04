Llevan a su perro al veterinario por su curiosa conducta y descubren algo que los sorprende

Pese a que miles se reían a carcajadas con sus divertidas conductas, los dueños de un perrito de nombre Leo solo mostraban preocupación, pues creían lo peor. La historia de este simpático animalito se ha viralizado en TikTok y otras redes sociales.

Leo a menudo aplastaba su hocico sobre las cosas. Además, sus dueños notaron que se quedaba dormido con la nariz presionada contra los barrotes. Sin embargo, desconocían la razón de este accionar.

Los dueños de Leo contaron que gastaron cientos de dólares en consultas médicas con veterinarios para asegurarse de que su hábito no fuera un síntoma de daño cerebral. Por fortuna, y según The Mirror, el can fue diagnosticado únicamente como un “animalito bobo y saludable”, esto sorprendió a sus amos.

“Mi novio y yo no podíamos dejar de reír cuando lo vimos hacerlo. Creo que le encanta la atención”, dijo la dueña de Leo, Christine Holierhoek.

Holierhoek recordó también cómo conoció a Leo: “Estaba en un punto muy bajo de mi vida y pensé que un perro me obligaría a salir de nuevo. Miré dentro del granero, y solo vi dos ojos azules observándome, e inmediatamente corrió hacia mí. Leo fue el primer cachorro que saltó hacia mí y supe que tenía que llevarlo a casa”.