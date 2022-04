Gatito del Callao pide ‘cupos’ de comida a pescadores para dejarlos trabajar

Los felinos se han caracterizado por ser animales astutos. En diversos clips publicados en las redes sociales se han podido conocer diversos casos que demuestran este singular comportamiento. Así lo evidenció un gatito en TikTok al ‘idear’ una divertida forma para conseguir todos los pescados que pueda en La Punta.

En las imágenes compartidas por la cuenta @victorsoncco417 se pudo conocer esta divertida historia que protagoniza el travieso felino. El animal acude todas las mañanas a la zona de la playa Carpayo para que los pescadores del lugar lo alimenten.

Este vivaz gato llama la atención de las personas con su ‘llanto’. El minino pasa por cada puesto de los trabajadores y se detiene a maullar en estos espacios para que le hagan caso. Por si fuera poco, solo cuando le dan un pescado entero, logra guardar silencio hasta ir hacia su próxima víctima.

“Yo era el último que faltaba. Ya con eso se irá, supongo, porque si no, no me deja pescar. Cómo es el Callao, hasta los animales cobran cupo acá”, mencionó uno de los hombres afectados por los pedidos del gato, al que le había dado una mojarrilla pequeña que había capturado.

El video viral de TikTok cuenta con más de 40.000 visualizaciones. “Me das el pescado o aprieto el gatillo”, “Se la lleva fácil ese gato”, “Si no, viene con la banda de los michis a cobrar”, “Encima come rápido para pedir de nuevo”, fueron algunos de los comentarios que realizaron algunos de los cibernautas.