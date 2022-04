¿Qué significa la frase “En fin, la hipotenusa” y en qué situaciones suele utilizarse?

Esta popular frase usada junto al perrito Cheems tiene sus inicios en el foro de discusión de Reedit, en 2019, de acuerdo al portal “Know your meme”. Fue a partir de ese año que este pintoresco meme se volvió popular. Este lema, muchas veces sin sentido, se han convertido en bromas utilizadas por cientos en las redes sociales.

Sin duda has leído en diversas plataformas el famoso meme, “En fin, la hipotenusa”, pero ¿qué significa la divertida frase? Esta surge de un juego de palabras que ha cambiado con el paso del tiempo. Inicialmente se hizo famosa en su forma original “En fin, la hipocresía”, pero poco a poco fue adoptando otras singulares estructuras gramaticales con las que se ha vuelto viral.

El meme ha sido usado por cientos de usuarios para mencionar divertidas indirectas. Foto: captura de Twitter

Esta expresión ha adoptado diversas versiones, las cuales se permiten debido al cambio del sustantivo de la oración, es decir, no solo se pueden utilizar las que mencionamos anteriormente, sino que se pueden ampliarse de acuerdo a su uso. Tal es así que se encuentran diversos ejemplos como “En fin, la ingeniería”, “En fin, el hipopótamo”, etc.

Debido a su uso, este llamativo lema se ha empleado para señalar “la hipocrecía” de diversas situaciones disparatadas. Con ayuda del meme se busca evidenciar las contradicciones que manifiestan los usuarios; ya que, utiliza las indirectas para representar el humor.

¿Cuándo puedes utilizarla?

En general, estos mensajes graciosos pueden ir cambiando en tanto aparecen nuevos temas polémicos o divertidos. Si deseas lanzar oraciones ambiguas de una forma entretenida, este meme resulta muy efectivo.

La divertida frase utiliza un juego de palabras para mencionar divertidas oraciones. Foto: captura de Twitter

Con ayuda de tu imaginación, sin duda lograrás resultados que divertirán a cientos de usuarios en las redes sociales. Aquí te dejamos algunas de estas bromas: “Dices que te gusta ver Friends, pero no tienes amigos. En fin, la hipotenusa”, “Se llama Sol y no brilla como él. En fin, la hipotenusa”, “Estudian ingeniería, pero no pueden armar un sándwich de tres pisos. En fin, la hipotenusa”.