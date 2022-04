Immanuel Mitchell: la historia de superación del rapero sin brazos que conmueve al mundo

No existe ninguna limitación para hacer lo que más amamos y esto lo demostró recientemente Immanuel Mitchell con su gran talento para la música. Este joven de 27 años, oriundo del estado de Virginia, en EE. UU., dejó cautivados a miles de internautas que aplaudieron su trabajo en redes sociales como TikTok.

Lo que destaca de la música de Mitchell es sin duda el mensaje de sus canciones, ya que inspira a otros a la superación personal y a reflexionar sobre las lecciones de la vida. Prueba de ello es su reciente tema “Why not start”, el cual ya se volvió viral en plataformas como YouTube y TikTok.

En una entrevista para el medio 13 News Now, reveló que nació con el brazo derecho muy corto y sin el brazo izquierdo, lo que le dificultó ‘encajar’ en la sociedad. “La vida no se trata de lo que tienes o no tienes, sino de lo que puedes dar”, agregó Mitchell.

El joven rapero encontró su don gracias a la fe

Evidentemente, al igual que muchos jóvenes, él quería saber cuál era su pasión y a qué se iba a dedicar. En esta búsqueda dijo que pudo encontrar su propósito en su fe y arte.

Ahora, gracias a su indudable talento, este joven estadounidense está siendo todo un éxito en internet. Hasta el presente, uno de sus videos de TikTok ha sumado más de 1,4 millones, 195.000 ‘me gusta’ y 10.000 comentarios.

“¡Bravo! Ni una sola grosería, ni una sola palabra sobre armas, drogas, dinero o mujeres”, “Esta es la verdadera música”, “‎Tu fuerza dice mucho de la persona que eres”, reaccionaron algunos usuarios en la plataforma de videos.

“Todos ustedes me motivan a seguir adelante”, respondió a sus seguidores. Además, justamente el día de hoy, 15 de abril, es su cumpleaños. ¿Te animas a escuchar su música?