Gatito no quiere que lo despierten y prefiere seguir durmiendo junto al bebé de su dueña

Fiel compañero. Varios usuarios se animan a compartir adorables videos que rápidamente se hacen virales en redes sociales como TikTok, en donde muestran la singular relación que tienen sus hijos con sus mascotas. Esta vez, una mujer se sorprendió al encontrar a su bebé junto con su gatito, así que decidió grabarlo.

La escena mostró que la madre del infante ingresaba a la habitación, donde estaba el bebé junto con su gatito llamado Chase, ambos dormidos sobre la cama. Segundos después, la mujer quería llevarse al animal para evitar que este despierte a su hijo, y para su sorpresa, recibió un maullido de rechazo.

Desde su publicación, hace menos de un día, el clip viral sumó alrededor de 12 millones de reproducciones, 2,2 millones de ‘me gusta’ y 13.600 comentarios en la red social.

PUEDES VER: La historia y el increíble final de las mascotas que abordaron el Titanic

“Karen no molestes, estamos tomando una siesta”, “Chase es el gato que todos deseamos tener”, “Pero deja a Chase tranquilo que no está haciendo nada”, “El gato: no molestes, estamos durmiendo”, respondieron algunos usuarios de TikTok.