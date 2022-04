Instituto reta a alumnos a escribir historia en inglés y uno cuenta relato del niño y el pollo

Una reciente publicación del ICPNA se volvió tendencia en las redes sociales por las diversas reacciones que tuvo. El post de Facebook, que promovía la práctica de la escritura en inglés, impulsó la creatividad de sus alumnos, quienes dejaron divertidos comentarios. Uno de los que más captó la atención de los usuarios involucra a Pedro Castillo.

“ICPNA te reta a escribir una historia de tema libre que tenga entre 250-300 palabras y esté escrita en inglés”, indicó la imagen compartida en las redes del instituto. Los internautas reaccionaron de inmediato y dejaron sus relatos en el apartado de mensajes. Entre ellos se encontraba la historia del niño y el pollo, la cual no pasó desapercibido.

El joven Esteban generó la risa de miles al escribir en los comentarios el cuento que el presidente de la República narró en un discurso por el Día del Profesor Universitario 2021. Como indicaba el post de Facebook, el usuario tuvo que traducir la historia al inglés.

La viral publicación del ICPNA logró obtener cientos de comentarios y miles de 'me gusta' en tan poco tiempo. Foto: captura de Facebook

PUEDES VER: Profesora salva la vida de un niño que se ahogaba con la tapa de una botella de agua

“Once one afternoon a child was carrying a chicken on his back, the chicken the teacher did not know what he was carrying, and he wanted to ask the teacher and told him he wanted to make him believe and told him, ask him if he was alive or dead”, indica las primeras lineas del comentario.

En las redes, los internautas elogiaron el ingenio del estudiante y hasta destacaron el esfuerzo que tuvo para traducir lo relatado por Pedro Castillo. “Ya denle el diploma de avanzado con TOEFL incluido”, “Ganó el reto”, fueron algunas reacciones.