Tiktoker peruano muestra cuál sería su trabajo ideal y desata las risas de los usuarios

Probablemente, el momento más esperado de muchas personas es el fin de semana, porque disfrutan de reunirse para socializar y descansar en la comodidad de sus casas luego de una larga semana de trabajo o estudio. Sin embargo, existe un grupo de jóvenes que prefiere ‘no hacer nada’. A través de TikTok se mostró el inusual ‘trabajo’ de un muchacho que utiliza las calles de Roma para reunir dinero.

‘Dolce far niente’ es una popular frase italiana que se puede traducir como ‘el placer de no hacer nada’. Al parecer, un joven se tomó la frase muy a la ligera y consiguió hacer realidad “el sueño de muchos”.

Eduardo Romay, voleibolista peruano y tiktoker, quedó muy sorprendido al encontrarse con este joven que pedía dinero con un letrero a su costado, que decía lo siguiente: ”pay me to do nothing” (en español: págame para no hacer nada).

Miles de internautas no dudaron en reaccionar ante lo sucedido e hicieron divertidos comentarios. “Ese chico está viviendo el sueño de muchos”, “Hazlo por los que no podemos”, “Lo curioso es que la gente sí deja plata”, “Creo que le haré la competencia”, respondieron algunos usuarios en la red social.