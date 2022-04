¿Quién es Chiruzo? El perrito rescatado más famoso de Paraguay

Chiruzo, como se le conoce a un tierno animalito, no siempre fue reconocido como ahora por cientos de personas que saben de él. Perdido en las calles y sin un hogar, encontró en su vida a la persona que lo salvaría y protegería, la artista paraguaya Pabla Thomen, quien decidió adoptarlo y convertirlo en una estrella de la televisión.

En marzo del año 2012, el tierno can fue encontrado en las calles, desnutrido y solo. Al verlo indefenso, la joven actriz no dudó en rescatarlo y desde entonces varios pasajes de su vida han estado llenos de éxito. ¿Pero cómo se hizo tan famoso? Esto se debe a que su dueña llevó a su engreído al programa “Pirá Piré”, que presentaba en el canal 9 SNT, para compartir la conducción a su lado. La presencia del animalito no pasó desapercibido por la audiencia, que rápidamente quedó encantada.

Chiruzo en la televisión

Su talento canino lo llevó a convertir su propio nombre una marca en el entretenimiento, a tal punto de que disfrutaba de su día a día como una celebridad. Un punto clave para lograrlo era el carisma que demostraba frente a cámaras y los divertidos atuendos que usaba para cumplir con su papel de ‘presentador de televisión’ al lado de su ama.

Chiruzo es un personaje multifacético, ya que demostraba sus dotes en la actuación al representar diversos papeles, tales como el Chapulín Colorado, el Chavo, Superman, Batman, entre otros. Sin duda, cada una de sus presentaciones tuvo gran acogida en el público, por lo que varios televidentes se convirtieron en sus fans, a quienes llaman cariñosamente ‘chirunáticos’.

Tal fue el grado de popularidad del tierno perrito que el canal SNT Paraguay realizó un reportaje de su día a día dentro y fuera del set donde trabajaba. En las imágenes se pudo conocer el cuidado que le daban como artista y la seguridad que recibía al llegar a las instalaciones del medio de comunicación donde laboraba.

Chiruzo en el mundo de la literatura

El crecimiento de este can hizo que inaugurara sus propias redes sociales, como Facebook, donde cuenta con más de 60.000 seguidores. Varios de los mensajes que promueve en sus cuentas es la adopción responsable para que otros animalitos también tengan un nuevo hogar.

Aunque el singular animalito ya no vive en Paraguay, sino en Chile, eso no ha sido impedimento para continuar su fama. Recientemente, su cuidadora ha publicado dos libros, “Chiruzo y yo” y “Chiruzo”, los cuales tienen como protagonista a este popular ‘amigo perruno’. Las vivencias que han compartido a lo largo de los años y la confianza que han desarrollado como compañeros forman parte de las letras de los escritos.

Actualmente, prepara junto a su ama, Pabla Thomen, la tercera secuela de esta conmovedora historia que comenzó en las calles de Paraguay. Ante el éxito de las anteriores entregas, el nuevo libro busca contar las historia “Chiruzo y sus amigos”.