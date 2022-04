DJ hace reír a miles en TikTok al trolear a unos jóvenes con “La Macarena”

Las personas que viven momentos vergonzosos tratan en lo posible que estas experiencias no sean públicas. Sin embargo, con las redes sociales esto se dificulta, ya que miles desean hacer un video viral. Este es el caso de unos jóvenes que se hicieron populares en TikTok por caer en la broma de un DJ, quien los desanimó al cambiar la canción.

Tal como se mostró en el clip compartido por DJ CHIKI ON THE MIX, un grupo de adolescentes disfrutaban al ritmo de “Party rock anthem! de LMFAO en la pista de baile. La emoción que desbordaban se vio reflejada en sus singulares pasos; sin embargo, no pudieron continuar con la coreografía.

De un momento a otro, el DJ decidió cambiar rápidamente la pista por “La Macarena”, de Los del Río, una popular canción de los años 90. Los jóvenes, que estaban listos para demostrar sus movimientos con la música electrónica, se detuvieron desilusionados y tuvieron que continuar con la fiesta.

Una de las chicas presentes se robó la atención de los usuarios en las redes, ya que estaba por mostrar sus pasos de baile, hasta que fue troleada. Al igual que los demás, gritó al DJ en forma de queja y, en vez de seguir con sus amigos, decidió retirarse de la pista.

Las reacciones al clip que obtuvo más de 9.1 millones de reproducciones no faltaron. “La de azul iba con todo”, “Estos jóvenes de ahora no aprecian los clásicos”, “La troleada más épica que he podido ver”, “Se sentaba esa generación y se levantaban los padres a bailar”, fueron algunos comentarios.