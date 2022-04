¿Cómo nació “El agüita de coco”, la canción que hizo bailar a miles de peruanos?

Probablemente la hayas bailado en alguna fiesta, discoteca, bar o en cualquier otra parte: la popular canción “El agüita de coco”, que se convirtió en toda una sensación de YouTube, hoy revive. Entérate cómo nació este éxito mundial peruano.

“Dj JB” revela la creación de la popular canción

En 2013, Jhon Bogarín, más conocido como Dj JB, lanzó “El agüita de coco” junto a Maricuchita y Beto, las voces principales de la canción viral. En aproximadamente dos días el videoclip superó el millón de visitas en YouTube, un logro que muy pocos pudieron alcanzar en aquellos años.

En una entrevista con un medio nacional, Dj JB contó cómo se le ocurrió crear este éxito mundial: “Decido ver en Internet sobre cómo hacer algo (un proyecto) para ser un dj famoso. Luego, vi que un dj mexicano escribió en su página sobre sacar algo profundo y fuera de lo común de su tierra”.

“Cuando estuve por Tocache (ciudad del departamento de San Martín) me llamó la atención la risa de la señora y otras cosas. Entonces decidí marcar la diferencia y así fue que nació la canción”, contó.

El conflicto que tuvo Dj JB con Maricuchita y Beto

Los artistas Maricuchita y Beto, quienes interpretaron “El agüita de coco”, acusaron a Jhon Bogarín de haberlos abandonado y no pagarles lo prometido. “Cuando me invitó me dijo ‘te voy a dar la oportunidad para que seas famoso’ y ahora soy más pobre que un perro”, comentó Beto a un programa nacional de espectáculos.

Maricuchita, por su parte, reveló que “el único dinero que le ha llegado producto del “Agüita de coco” había sido 150 soles por cada show ofrecido en Pucallpa, y solo luego de que Beto se animara a hacer el reclamo respectivo en televisión nacional”.

Bogarín, por su parte, se defendió de las acusaciones y dijo que sus denunciantes estuvieron presentes cuando decidieron el monto a pagarles, el cual, según los agraviados, fue de 1.500 dólares. Finalmente, Dj JB manifestó que, si bien no les dio lo prometido, pagó absolutamente toda la estadía de sus denunciantes en Pucallpa.

La reinvención del éxito peruano de YouTube

En 2016, Dj JB y Maricuchita lograron limar asperezas y se juntaron nuevamente para producir otro viral de YouTube, “Agüita de coco 2”. Beto no fue partícipe de esta nueva producción, en su lugar estuvo Olegaria.

“Estoy emocionado con los resultados, no pensé que solamente en el primer día tendría apenas 60.000 visitas y ahora en una semana ya pasamos las 200.000 visitas. Todo un récord”, dijo Dj JB.