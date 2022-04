Rescata a murciélago atrapado en un alambre de púas y video conmueve en TikTok

En las redes sociales, varios rescatistas de animales muestran a través de videos de TikTok la gran labor que hacen para preservar la fauna silvestre. Este es el caso de una joven amante de los animales que no solo rescató a un murciélago herido, sino que también lo cuidó y le dio un hogar temporal hasta su recuperación.

La usuaria @raychlepeach se hizo conocida en redes por publicar contenido del los cuidados que tiene con animales de diversas especies. Esta vez, un pequeño murciélago quedó en sus manos, al ser rescatado de un alambre de púas. Moribundo y sin fuerzas, el quiróptero fue auxiliado hasta salir del peligroso lugar.

La joven lo envolvió en unas toallas limpias y empezó a limpiar sus heridas mientras lo cubría del sol. Con jeringa en mano, le dio un poco de agua en el hocico y vitaminas para que pueda recuperarse del mal momento que vivió.

“Cuando rescatas fauna silvestre, empiezas a entender que no estás para salvar a todas las vidas, es imposible. Tú estás aquí para ser el que ha sido llamado para ayudar a que los animales crucen al siguiente reino”, reflexionó la usuaria, quien cuidó al murciélago hasta su recuperación.

Los usuarios en las redes no fueron ajenos a su valentía y buen corazón. “Todos los seres merecen respeto, cuidado y ayuda”, “Esa miradita de agradecimiento es única”, “Se me quebró el alma, pero me alegra saber que al fin de cuentas pudiste ayudarlo”, fueron algunos de los comentarios.