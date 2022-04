Joven se reencuentra con su perrito que estuvo perdido 5 años y protagonizan emotiva escena

Para quienes tienen mascotas resulta sumamente doloroso separarse de ellas, sobre todo si estas han sido alejadas de su lado en circunstancias difíciles. En un reciente video viral compartido en Facebook se puede ver cómo una joven logra reencontrarse con su perrito al cual perdió hace cinco años.

En la publicación se puede ver cómo la dueña del can ingresa a un refugio que acogió al animal cuando lo hallaron perdido. Cuando lo vio, corrió hacia él para abrazarlo. La emoción de esta muchacha fue inmediata y no pudo evitar derramar algunas lágrimas de alegría al volver a ver a su querido amigo.

“Mi vida, qué te han hecho”, decía la mujer mientras llenaba de besos y abrazos a su querida mascota. Por su parte, el can la reconoció y también mostró su emoción al volver a verla. Los voluntarios que cuidaban a los animales en el refugio observaban con ternura la escena, mientras uno de ellos grababa todo.

Las imágenes compartidas en Facebook lograron ser tendencia en varias redes sociales. Además, se llenaron de emotivos comentarios. “Los que tenemos este corazón tan sensible no podemos evitar llorar al ver estas cosas como los perritos”, “El perrito no la olvido, él también se puso feliz”, escribieron algunos usuarios.