Familia descubre que su perrito ‘cometió' infracción de tránsito por exceso de velocidad

A ningún conductor le gustan las multas; en realidad, son lo menos deseado para cualquier persona. Una infracción de tránsito se robó toda la atención de la audiencia de Twitter al conocerse el increíble caso de un hombre alemán que fue notificado de una sanción por exceso de velocidad.

El usuario de Twitter @armendaus03 compartió la historia de su tío, quien fue la persona que recibió la notificación vía correo, en la que se adjuntó la imagen que evidenciaba lo sucedido. En ella se observa claramente a un perrito y, detrás de él, la silueta de una persona que no se distingue muy bien.

La interrogante de miles de internautas de la red social fue esta: ¿cómo puede un perro conducir un vehículo y encima acelerar en una carretera?

Según la imagen, al conductor se le impuso una multa por exceso de velocidad de 50 euros, aunque la foto del perpetrador al volante no era él. Por ello, el sobrino del hombre que iba con el can le expresó a The Dodo: “Mi primera reacción fue: ‘Eso no puede ser real’”.

El joven alemán compartió la noticia con su familia y todos quedaron perplejos con lo ocurrido. Sin embargo, había una explicación: resulta que el perro saltó al regazo del conductor justo en el mismo momento en que tomaron la fotografía.

Finalmente, el joven reveló que su tío podría haber impugnado la infracción por falta de pruebas, pero confesó como buen ciudadano y pagó la multa.