Perrito se esconde detrás de la cortina para que su dueño no lo regañe por romper su mueble

A través de TikTok se volvieron virales unas imágenes compartidas por la cuenta @mauricioaguilarri, en las cuales se pudo observar cómo el dueño de unos perritos llegó a su sala y descubrió la travesura que sus engreídos habían realizado. Estos terminaron estropeando un mueble nuevo.

Estos animalitos aprovecharon el hecho de quedarse solos para jugar con el mueble de su amo. No pudieron evitar morderlo y destrozar una parte de este. Cuando el hombre se dio cuenta de lo que habían hecho, les pidió explicaciones.

Las mascotas conmovieron a los usuarios con sus ocurrentes comportamientos. Mientras uno huía de la escena, su ‘hermano’ se escondió detrás de las cortinas para que no lo descubriese y le llamara la atención el hombre.

El video viral de TikTok cuenta con más de 338.000 visualizaciones. “Entiende que el sillón lo atacó primero”, “Uno se va como si no pasara nada y el otro ‘no me encuentras’. Ay, bebés traviesos”, “El pobrecito diciendo: ‘Pero no era de tan buena calidad’”, fueron algunos de los comentarios que emitieron los cibernautas.