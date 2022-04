¿Quién es Russell Horning, el niño del baile ‘‘Floss’’ que demandó a Fortnite?

Russell Horning es un adolescente que nació el 19 de diciembre de 2001 y se hizo viral por bailar junto a Katy Perry mientras ella se presentaba en “Saturday Night Live” en 2017. Actualmente vive en Atlanta, Estados Unidos, con su madre.

El joven más conocido como ‘el niño de la mochila’ ganó un gran número de seguidores de Instagram realizando la danza. Su popularidad lo ha llevado a realizar trabajos de caridad, y visitó numerosas escuelas desfavorecidas en Estados Unidos para repartir obsequios como nuevos útiles escolares.

Se hizo conocido por el baile “Floss”

Y aunque este tema es muy debatido, Russell Horning asegura haber inventado el baile “Floss”, que consiste en movimientos serios y rígidos, mientras balanceas rápidamente los brazos a través de las caderas en un patrón de movimiento específico. Estos peculiares pasos lo llevaron en mayo de 2017 a bailar junto a Katy Perry la canción “Swish Swish” en “Saturday Night Live” (SNL).

“Bailo con un propósito de comedia. Realmente no empecé a bailar hasta un par de años. Fue entonces cuando comencé a usar hilo dental en público en un campamento de la iglesia en la pista de baile. No era nada en ese momento; ni siquiera tenía un nombre. Las personas que vieron SNL me hicieron famoso”, dijo Horning.

Presenta demanda contra Epic Games por usar su baile

Los creadores del popular videojuego Fortnite enfrentaron otra demanda. Esta vez por parte de la madre de Russell, Anetta. Ella presentó los procedimientos contra Epic Games y Take Two Interactive, donde afirma que los dos juegos habían usado el baile y se habían beneficiado de ello injustamente.

Sin embargo, en 2019, la Corte Suprema dictaminó que la demanda no tenía mérito legal ya que Russell nunca tuvo los derechos de autor del baile. Finalmente, él y su madre retiraron la querella.