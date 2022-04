Joven realiza pedida de mano con canciones de High School Musical para sorprender a su novia

Comprometerse es un paso importante en la vida de varias parejas, quienes hacen de todo para lograr que sea un evento memorable. Así lo demostró un joven en TikTok que quería realizar una de las mejores pedidas de mano y así sorprender con un gran espectáculo a quien sería su prometida. Por ello, con ayuda de sus amigos y familiares prepararon una puesta en escena en la ciudad de Cusco.

En las imágenes compartidas por la cuenta @princecarlos74 se pudo observar cómo un grupo de muchachos preparaba una presentación musical a ritmo de las canciones favoritas de High School Musical que la novia escuchaba desde pequeña.

Los bailarines recrearon los pasos de “We’re all in this together”, “Gotta go my way”, entre otras para realizar una coreografía que dejó impresionada a la joven. Antes de culminar, el novio apareció en la escena listo para inclinar la rodilla y declarar sus deseos de casarse con su pareja, quien, entre lágrimas, le dio el sí sin dudarlo.

PUEDES VER: Paciente capta a su doctora buscando tutoriales de YouTube de cómo tratar su quiste

El video viral en TikTok cuenta con más de 46.000 visualizaciones. “Nueva exigencia desbloqueada: si no me hacen todo el musical de HSM 1, 2 y 3 para pedirme matrimonio no quiero nada”, “Me emocioné. Me hizo llorar. Estas cosas ya no se ven como antes”, “Hasta yo me emocioné hasta las lágrimas... ¡Felicidades!”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.