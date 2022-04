Cachorro trepa las rejas de su corralito y consigue escapar del encierro que le impuso su dueña

Todo amante de su mascota sabe lo ocurrente y traviesa que puede llegar a ser si no hay alguien supervisándola. Más aún si es un cachorrito como el protagonista de este divertido clip de TikTok, el cual impresionó a su dueña y miles de internautas de la red social.

Las imágenes mostraron al pequeño can dentro de un corralito formado por rejas. De pronto, la tierna mascota comienza a trepar el objeto que lo mantiene encerrado, y ello produce la risa de su cuidadora. Al final de la escena, el cachorro salta hacia su libertad.

La audiencia de TikTok quedó conmovida por la dulce actuación del can, por lo que no dudó en reaccionar en los comentarios. “Mejor que misión imposible”, “Yo cuando me dicen que no saldré”, “El perrito: a mí no me vas a tener trancado”, respondieron algunos usuarios.

Desde su publicación, el video de la usuaria @prettyassmagen sumó alrededor de 2 millones de reproducciones, 280.000 ‘me gusta’ y 2.670 reacciones.