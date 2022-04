“Pirulín”, el joven que trabaja de payasito para pagar su carrera de abogado

Quizá muchos no lo conozcan por su nombre, pero Armando Raúl Rivera Morales, de 37 años, lleva alegría a miles de niños peruanos desde el 14 de febrero de 2013 bajo el seudónimo de “Pirulín”, un payasito oriundo de Huacho que muy pronto se convertirá en, como él dice, un excelente abogado. Miles de usuarios en TikTok lo conocen como el Payasito Abogado.

Rivera Morales pasó desapercibido durante 7 años, nadie conocía su pasión por la comedia a través del Payasito Pirulín. Hasta que en febrero de 2020 una fotografía de él caracterizado conmovió las redes sociales, debido a que fue vestido como clown a su salón de las clases en la Universidad de San Pedro de Huacho.

La emotiva anécdota que marcó su vida

Raúl Rivera recordó con mucho amor una anécdota que no olvidará fácilmente. Hace muchos años, él y su esposaba trabajaban en programa infantil llamado Divertiplus, que era transmitido todos los sábados por un canal regional.

La locación de grabación era un parque infantil, donde cientos de niños y sus padres se reunían cada sábado para ser partícipes del gran espectáculo. Un día, cuando Pirulín había terminado su show, un niño se quedó esperándolo para sorprenderlo.

“Un niño se me acercó y con los ojos llorosos me dijo “Pirulín eres tú, yo te veo todos los sábados en la televisión. No puedo creerlo“. Y desde allí, yo entendí que los niños merecen no solamente el cariño y la atención, sino también el respeto de nosotros los artistas. Esa anécdota me llenó de nostalgia, cambió mi vida“, contó Rivera Morales.

Campaña para evitar el reggaeton en las fiestas infantiles

Rivera Morales respeta mucho las canciones y espectáculos que sus compañeros artistas brindan en las fiestas infantiles; sin embargo, no comparte la idea de hacerles escuchar reggaeton a los asistentes de las mismas.

“Los niños no están preparados para discernir este tipo de canciones, ellos merecen ser respetados no solamente por sus padres y sus maestros, sino también por nosotros los artistas”, dijo Rivera Morales respecto a las canciones de reggaeton.

“En mi shows, ya sean para adultos o niños, no pongo música de reggaeton, tampoco músicas modernas ya que muchas de ellas son explícitas y a veces ameritan hacer movimientos inadecuados”, continuó.

Acudió a una exposición disfrazado por falta de tiempo y se volvió viral en redes

Querer es poder. Gracias a su trabajo como payasito, Armando Raúl Rivera Morales puede solventar sus estudios para llegar a ser abogado de la Universidad de San Pedro de Huacho. Hoy en día se encuentra cursando el cuarto ciclo de su carrera profesional; sin embargo, ha tenido pequeños obstáculos que, sin querer, lo llevaron a la fama.

En febrero de 2020, apareció una fotografía de Rivera Morales caracterizado como “Pirulín“,, pero lo que llamó la atención a miles de cibernautas en redes sociales, es que el payasito no se encontraba animando una fiesta infantil, sino rindiendo una exposición en un salón de clases.

El popular “Pirulín”, contó como fue que sucedieron los hechos y los comentarios que tuvo por parte de sus compañeros, profesores y familiares: “Esa experiencia es inolvidable, muy difícil se me quitará de la mente y del corazón. Nadie sabía que yo era payasito, pero detrás de mi había una historia como la de muchos peruanos”, dijo.

“Un jueves tenía una exposición grupal. La clase comenzaba a las 6 p.m. y había programado un show a las 7 p.m. Sabía que el tiempo se me iba a quedar corto; entonces, una noche antes hablé con mi profesora y le pedí permiso para ir vestido de payasito, ella accedió y estoy agradecido con ella por eso”, continuó.

El día que fue vestido de payasito a su universidad, Rivera Morales recordó que recibió el apoyo de muchas personas: “Cuando llegó el día de la exposición y pisé la universidad recibí un apoyo increíble desde que ingresé por la puerta de la facultad”.

Fue una de sus compañeras la encargada de fotografiarle mientras exponía. Posterior a ello, compartió una de las imágenes en sus redes sociales y rápidamente se viralizó. Finalmente, esa misma noche pudo llegar a animar la fiesta infantil que tenía programada.