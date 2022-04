¿Quién es el médico que cumplió su promesa al dar consultas gratis en el pueblo de su mamá?

Una historia admirable. Edson Fernández tenía mucha ilusión de conseguir su objetivo, por ello, le hizo un juramento de corazón a su madre. Su esfuerzo fue recompensado e ingresó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México) para estudiar la carrera de Medicina. Después de un largo tiempo, se graduó y cumplió con su misión de ayudar a los más necesitados con consultas gratuitas de salud en el lugar de nacimiento de su familia materna.

Entonces, se trasladó a una zona pesquera ubicada en Veracruz para hacer realidad su promesa. Una vez en el lugar, colocó un cartel de color amarillo que mostraba los servicios que iba a ofrecer de forma temporal dentro de una vivienda en el horario de los jueves por la mañana y los viernes por la tarde.

“Hace algunos años, antes de intentar entrar a mi carrera, le prometí a mi poder superior que de ser aceptado y tener éxito en mis estudios, haría campañas de salud en el pueblo de mi mamá, un pueblo pesquero con difícil acceso a un sistema de salud. El día de hoy, con mucho entusiasmo y con el corazón lleno, comienzo esta promesa que espero poder hacer crecer y llegar mucho más lejos”, escribió Edson acompañado de unas fotos que publicó en su cuenta de Facebook.

De inmediato, tocó los corazones de los usuarios que aprovecharon para dejarle diversos comentarios. Incluso unos colegas se ofrecieron como voluntarios para sumarse a su gran idea. “Deseo que te vaya muy bien en tu vida laboral y personal. Te mereces lo mejor. ¡Muchas felicidades por tu logro!”, “Ese muchacho me llena de orgullo”, “Eres todo un héroe”, “Gracias por su ejemplo. Acciones como estás deberían mover a México”, fueron algunos que se leen en redes sociales.

El profesional presta los servicios de toma de glucosa, control de diabetes e hipertensión, toma de presión arterial e infección de vías urinarias. También regala los medicamentos a sus pacientes. Foto: Edson Fernández/ Facebook

Médico se vuelve viral en redes sociales

Tanta fue su popularidad, que diferentes medios lo contactaron para saber más sobre su vida. Uno de ellos fue Noticias Morelos de su ciudad natal, en el cual Fernández dio detalles del impulso que lo llevó para realizar la campaña.

“La verdad, es un lugar al que estoy acostumbrado a ir (Veracruz). Realmente voy unas dos o tres veces al año. De repente, la carrera no me permitía tanto ir a ver a mi familia. Pero, anteriormente yo acostumbraba mucho a ir, entonces yo crecí conociendo mucho a esa gente (…) Cuando empecé a estudiar medicina y volví a ir, me daba cuenta que tal vez la clínica más cercana que ellos tienen está a una hora y media. Entonces, es realmente muy complicado llegar. No hay un medio de transporte específico de la playa a la carretera principal para que de ahí se pueda ir”, manifestó.

“Toda la gente camina, son adultos mayores y los años pesan. Ya no tienen esa habilidad de ir caminando desde sus casas en la playa hasta la orilla de la carretera a tomar un autobús para llegar a otro lugar y dirigirse a la clínica. Yo comienzo a ver esta problemática y empiezo a idear un plan para hacer una jornada de salud”, acotó.

Él añadió que, por el momento, no puede hacer muchos proyectos por un problema de tiempos, pese a que le gustaría. Además, se animó a brindar unos consejos para los futuros estudiantes de medicina.

“A los jóvenes que van iniciando la carrera de medicina, que yo estuve ahí no hace mucho o que sigo ahí, tal vez como médico pasante. La vida es un reto, y no es una máquina de consideraciones. Lo que ustedes quieran lograr en un futuro depende de lo que hagan ahora porque sus acciones desde que inician una carrera como médico cirujano hasta que la finalizan o hasta que están en auras de terminarla, lo que ustedes hagan por ustedes y su carrera es lo que va hablar en un futuro de ustedes. Entonces, prepárense lo mejor que puedan y siempre sean empáticos con sus pacientes, creo que a veces se nos olvida un poco en el gremio médico la empatía, ponerse en el lugar de tu paciente. Creo que es algo que no debemos dejar perder, es algo que nos hace humanos. Entonces, eso les recomendaría y recordarán por qué iniciaron, por qué están ahí”, finalizó.