Ilusión óptica con 12 puntos se vuelve imposible de cumplir y desconcierta a usuarios de Twitter

Sabemos que los retos visuales son muy interesantes de resolver, por lo que no debería ser extraño que muchas personas se rindan fácilmente al no poder descifrarlos. Esta vez, mediante Twitter, te presentamos una ilusión óptica que proviene de un artículo académico publicado en la revista Perception por Kent A. Stevens y Jacques Ninio.

La imagen se volvió rápidamente tendencia en Twitter, gracias a que Will Kerslake, conocido diseñador de videojuegos, se animó a compartirla. El reto propone encontrar los 12 círculos negros que se encuentran en la figura, pero resulta casi imposible, puesto que la mayoría de usuarios no puede verlos todos a la vez.

¿Puedes encontrar los 12 puntos que están en la imagen?. Foto: captura de Twitter

¿Por qué no puedo verlos al mismo tiempo? Según la explicación que el científico Derek Arnold contó a The Verge, se debe a que los humanos no tienen una visión periférica muy buena.

Cuando nuestro cerebro capta que hay puntos negros encima de líneas grises, hace la suposición de que debe completar la figura. En este caso, es como si los puntos no estuvieran allí. El blanco entre las líneas grises hace que la mente dé por hecho que los puntos son más claros de lo que realmente son.

A continuación te indicamos dónde están los 12 puntos de esta complicada ilusión óptica.