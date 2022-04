Perrito no deja en paz a su ‘amigo’ y le muerde la cola para que juegue con él

Las animales de casa se han vuelto personajes populares en las redes sociales. Ciertamente, a través de TikTok se conoció un divertido video que fue publicado por el familiar de una joven, quien le mostraba lo que hacían sus engreídos cuando nadie los veía.

En las imágenes compartidas por la cuenta @jingmao386 se pudo observar cómo dos perritos se encontraban en el jardín de sus amos y uno de ellos aprovechó para realizar una travesura. Aunque era un pastor alemán de más altura, esto no fue impedimento para que el pequeño can lo molestara.

El perrito no dudó en sujetarse fuertemente de la cola del otro animalito y no la soltó en ningún momento. A pesar de que la otra mascota trataba de quitárselo de encima, no podía librarse de su ‘hermano’, quien parecía disfrutar de su diablura.

Tras varios intentos dando vueltas, el pastor alemán pudo hacer que no lo siguiera molestando. El video viral de TikTok obtuvo más de 320.000 visualizaciones.