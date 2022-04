Perrito callejero espera ansioso que se prenda la fuente de agua para refrescarse

Las altas temperaturas del verano no solo afectan a las personas, sino que también a los engreídos de la casa. Si bien los dueños pueden aliviar el calor que sienten sus mascotas, los perros callejeros no tienen la misma suerte. Por eso, este can se las ingenió para refrescarse del sol y la escena conmovió a miles en Facebook.

El usuario @albertomatr había decidido dar un paseo en la plaza de Chalco en México, sin imaginar que se encontraría con un perrito sin dueño. El animal, que estaba sentado frente a una pileta, esperó atento a que esta se encienda para poder refrescarse.

No pasaron tantos segundos en la grabación y se pudo observar la emoción que tuvo el can cuando la fuente empezó a funcionar. Tal fueron sus ganas de jugar que se trepó en el borde para meterse al agua.

“Esa es su piscina privada”, “Yo quiero ir y no solo mirarlo, sino jugar con él y divertirnos”, “Con tanto calor quiere refrescarse”, “Le encanta bañarse, deberían adoptarlo”, fueron algunos comentarios del clip que obtuvo más de 222,000 reproducciones.