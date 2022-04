Niña con síndrome de Down pide a su madre ver todos los días a su vecina para abrazarla

Los abrazos tienen un efecto relajante y calmante en las personas. La historia que se volvió viral en TikTok y que te contaremos a continuación probablemente ablande tu corazón, así como lo hizo con millones de cibernautas.

La madre una niña con síndrome de Down ha conmovido las redes sociales luego de publicar un clip de su menor hija abrazando a una adulta mayor.

Según la madre de la pequeña, la menor llamada Viena le pide todos los días que la lleve a ver a su vecina Teresa, de 95 años, para llenarla de cálidos abrazos.

“Vienna no tiene suficientes palabras en su vocabulario para tener conversaciones con Teresa, pero está bien. Ella no necesita hacerlo. Hay una amistad tácita allí que no necesita palabras. Un amor que existe y crece con cada abrazo”, se lee en la leyenda de la publicación que se volvió viral en TikTok.

Los cibernautas, por su parte, dejaron emotivos mensajes sobre esta amistad que dio la vuelta al mundo gracias a las redes sociales. “¡Qué tierno momento!”, dijo un usuario de TikTok. “Aquí hay magia en esos abrazos, hay mucho amor en el aire”, escribió otro.