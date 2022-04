Mural con rostros de Lapadula, Cueva, Carrillo y Flores impacta en TikTok por un detalle

Miles de hinchas siguen compartiendo su emoción tras la clasificación de Perú al repechaje. Algunos demuestran esta alegría con vídeos de TikTok, mientras otros prefieren canalizar sus emociones a través del arte. Esta vez, unas personas se animaron a realizar un mural para rendir homenaje a la selección, pero el resultado no fue el imaginado.

El usuario @kvillenalop paseaba por las calles de su ciudad cuando se encontró con una singular pintura en un muro. El gran dibujo que visualizó estaba dedicado a cuatro jugadores del seleccionado dirigido por Ricardo Gareca.

Los rostros de Gianluca Lapadula, Christian Cueva, André Carrillo y Edison Flores resaltaban en el mural por su expresión facial. La mayoría de los usuarios, que reaccionaron al clip, coincidieron en que los retratos no tenían tanto parecido con los futbolistas.

Los divertidos comentarios no tardaron en llegar y más de un internauta se mostró interesado en conocer la dirección del lugar para visitarlo. “Como que algo no cuadra”, “A Lapa lo fusionaron con Cueva”, “Creo que no le pagaron completo”, “¿Ese es Carrillo o el Turry?”, bromearon algunos.