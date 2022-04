Alumnos sorprenden a su maestra por su cumpleaños, pero se equivocaron de día

En la época escolar o universitaria, todos tuvimos algún maestro que se ganó nuestra admiración. Por este motivo, un grupo de alumnos quiso sorprender a una profesora al enterarse de que su cumpleaños estaba cerca. Los jóvenes hicieron los preparativos con anticipación y esperaron al 5 de abril. A través de TikTok se compartió la grabación donde la docente aclara lo sucedido.

El clip viral fue compartido por el usuario de TikTok @joselopez768, quien es uno de los alumnos. Posteriormente, publicó más videos para explicar los detalles de lo ocurrido. Al parecer, sus compañeros quisieron averiguar la fecha de nacimiento de sus docentes de la universidad con el fin de felicitarlos cuando cumplan años.

“Ella es muy bromista (...) y nos dijo 5 de abril”, expresó el joven acerca de la profesora del video. Resulta que la maestra le había dicho a su alumnado otra fecha, sin saber que ellos planeaban hacerle una sorpresa.

Los internautas de la red social se sorprendieron y comentaron de manera divertida sobre el video. “Festejaron el feliz no cumpleaños”, “Al final dijo, ‘mi cumpleaños no es ahora’”, “Parece que solo lo hicieron para no tener clases”, fueron algunas reacciones en TikTok.