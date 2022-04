Andra Escamilla, joven de género no binario, anunció que abrirá cuenta en Fansly

Andra Escamilla, más conocido en redes como ‘Compañere’, anunció en su cuenta de Instagram que abrirá su cuenta de Fansly, una plataforma de pago para compartir contenido con una dinámica idéntica a Onlyfans.

El joven, que el año pasado exigió en una clase online que respetaran sus pronombres, ha ganado popularidad en redes sociales desde entonces, y actualmente cuenta con un poco más de 28.000 seguidores.

Asimismo, Milla, que el año pasado cambió su imagen y se declaró como una persona del género no binario, dijo que quienes acudan a su plataforma incluso podrán pagar por contenido personalizado y dependiendo del monto que brinden recibirán un tipo de publicaciones.

¿Cómo se hizo conocido Andra?

Andra Escamilla, quien se identifica como una persona de género no binario, pidió en una clase virtual a su compañero de estudios que respete sus pronombres. El alumno, que decidió ignorar que en la imagen de fondo del recuadro de Zoom y en el nombre de la plataforma especifica que se identifica con “elle” y “él”, se refirió al joven mexicano en femenino. “No soy tu compañera, soy tu compañere”, reclamó este.

El estudiante se manifestó con respecto a lo ocurrido a través de su canal de TikTok. “Esto va a ser un poco serio, porque recibí muchos comentarios de acoso y cosas bastantes feas. A mí no me importa lo que digan de mí o lo que piensen, pero hay personitas a las que sí, compañeres de la comunidad LGBTQ+ que sí les afectó, y esto no está chido”, comentó Andra.

¿Qué significa ser del género no binario?

Las personas de género no binario —conocido también como genderqueer o agénero— son aquellas que no se identifican con los géneros tradicionales masculinos y femeninos, según el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero de Estados Unidos.

La organización explica que usualmente nacen con cuerpos que “cumplen” con lo que socialmente se conoce como hombre y mujer. Sin embargo, su identidad de género innata es algo diferente a ser masculino o femenino.