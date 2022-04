Pareja cae de su kayak frente a un lobo marino y hombre huye dejando a su novia

Los deportes de aventura en pareja pueden tener sus complicaciones como lo sucedido con este par mexicano. A través de TikTok se pudo conocer la historia de Fany, una joven que había decidido navegar en kayak junto a su novio. La experiencia, que parecía marchar bien, terminó con un gran susto y con la sorprendente reacción del hombre ante la situación.

La influencer y bloguera @fanytapiass compartió en redes el momento que vivió con su pareja. Tal como se pudo observar en imágenes, la mexicana disfrutaba de un día en el mar mientras practicaba un deporte acuático. Sin embargo, la pequeña embarcación en la que ambos se encontraban sufrió una inesperada volcadura.

Pese a que problema parecía acabar ahí, la pareja se percató que la isla por la que pasaban tenía un gran lobo marino. El animal, al percatarse de dicho accidente, dejó de descansar y se puso en alerta ante la presencia de las personas. La joven imaginó que su novio la ayudaría a salir de la complicada situación, pero no fue así.

Al voltear, Fany se percató de que el hombre la había dejado sola tras alejarse del lugar nadando. “Me dejó sola con el lobo marino”, recalcó la usuaria en la descripción del clip. Los cibernautas no fueron ajenos a la escena y varios catalogaron la actitud del hombre como una ‘bandera roja’.

“Michael Phelps le queda corto en ese momento”, “Tu ex, quisiste decir”, “Lamento decírtelo, pero no tienes novio”, “Fue su instinto de supervivencia”, “A mí me pasa eso y me muero de un infarto”, fueron algunos comentarios.