Jessica Jacinto, la modelo con síndrome de Down que conquista el mundo de la moda

Probablemente el foco mediático no está puesto sobre ella. Sin embargo, poco a poco está empezando a cambiarle la cara a la moda, y así lo demuestra día a día en Instagram. Jessica Jacinto es una modelo con síndrome de Down que a sus 22 años ya logró desfilar en una gran cantidad de pasarelas.

Los cánones de belleza cada vez son más amplios debido a que todos tenemos cualidades únicas. Así lo ha demostrado Jessica Jacinto, una joven venezolana que logró posicionarse en el mundo del modelaje por su inigualable actitud y ganas de superarse.

Yanira Fadire, su madre, reveló que la decisión de su hija por entrar al mundo del modelaje comenzó a los 14 años, cuando unos conocidos de la familia le sugirieron inscribirla en el concurso Miss Down.

“Todo comenzó por un Miss Down al que la invitaron. Lo tomé como una experiencia para ella, pero vi que en la tarima modeló sin haber tenido clases, ni ningún tipo de experiencia y se desenvolvió muy bien”, dijo Fadire.

Pero eso no es todo, pues Jessica Jacinto también ha logrado convertirse en una influencer de las redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, comparte fotografías y videos donde muestra su trabajo como modelo. Hasta el momento, cuenta con más de 46.000 seguidores y cientos de ‘me gusta’ en cada una de sus publicaciones.

Por último, Jacinto también es brigadista especial de la Cruz Roja. “Ser brigadista de la Cruz Roja fue una experiencia muy bonita y educativa, de la cual me siento muy orgullosa. El proyecto me demostró que podía hacer todo lo que me propusiera y que podía realizar varias actividades. Es por eso que estoy en una academia de baile y en patinaje”, aseveró a un medio internacional.