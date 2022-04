¿Por qué fracasó La Moradita, la ‘chicha morada’ que Inca Kola vendió en Perú?

A mediados del 2014, justo antes de las celebraciones del Señor de los Milagros, se lanzó al mercado la nueva gaseosa de Inca Kola llamada La Moradita. Sin embargo, en sus primeros meses comenzó a recibir distintas reacciones de parte de los internautas de las redes sociales. En ese entonces, la compañía se veía muy segura con la proyección de éxito de la bebida, por lo que decidió esperar unos meses más para analizar la acogida del producto.

Evidentemente, todos conocemos que La Moradita no logró sobrevivir en el mercado peruano, debido a que sus bajos ingresos en ventas hicieron que The Coca-Cola Company dejé de producirla. Pese a que la empresa la denominó como “la inversión más importante para Inca Kola”, no revelaron las cifras que destinaron en los 18 meses que les tomó desarrollarla, ni otros datos que algunos expertos deseaban conocer.

¿En qué aspectos falló La Moradita de Inca Kola?

El canal de YouTube Semana Económica entrevistó a Alfredo Quiñones, el anterior gerente de marketing de The Coca-Cola Company. En el clip publicado a finales de 2016, expresó que “se tocaron fibras muy viscerales del peruano” y que “no fue tan clara la comunicación”, ya que se trataba de una gaseosa, pero las personas creyeron que era chicha morada.

“Nace como una idea de negocio y no como una necesidad del consumidor (...). Hay sabores sagrados con los cuales es difícil innovar y la chicha es uno de ellos”, contó el gerente de marketing de Coca Cola.

Además, según el medio Gestión, Quiñones habría afirmado en 2015 que la compañía no planearía más innovaciones. “No descartamos que en un futuro podamos seguir innovando y seguir aprendiendo”, añadió.

PUEDES VER: Wachiturros confirman que Lacoste les pagó para que dejaran de vestir sus prendas

Coca Cola apostó nuevamente con versión de chicha morada

Después de casi siete años del fracaso de La Moradita, The Coca-Cola Company decidió dar un paso adelante para lanzar nuevamente su propia versión de chicha morada de la mano de su marca Frugos del Valle.

En esta ocasión, Emilia Villamarín, la actual directora de Marketing de Coca Cola de Perú y Ecuador, afirmó que es “una opción libre de preservantes, en un práctico envase y libre de octógonos”, pensada cuidadosamente para el público peruano.

Cabe destacar que la acogida ha sido realmente positiva y hasta el día de hoy podemos encontrar esta bebida en bodegas, supermercados y minimarkets a nivel nacional, así como en diversos canales digitales.