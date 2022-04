Perrita en silla de ruedas se emociona al ver a su dueño surfear y corre para alcanzarlo

Las mascotas muestran su felicidad cada vez que pasan gratos momentos en compañía de sus dueños. Esta vez no fue la excepción y una perrita tuvo un divertido día junto a su cuidador en la playa. Para sorpresa de los miles de usuarios de TikTok, el can estaba con una silla de ruedas especial, que no fue impedimento para que pueda ingresar al mar.

El clip compartido por @konathecartdog, cuenta dedicada a la mascota, mostró la tarde que el joven pasó junto a su engreída. La perrita llamada Kona no se despegó ni un solo momento de su dueño, quien corrió y se deslizó con una tabla en las olas del mar.

Tal fue la emoción del animal, que decidió correr detrás de su cuidador para divertirse junto a él. La escena compartida en diferentes redes sociales, logró obtener más de 11.1 millones de reproducciones y 1.7 millones de ‘me gusta’.

“Espero que el cielo sea parecido a esto”, “Ángeles de paso en la tierra, para enseñarnos sobre el amor incondicional, compañía y fidelidad”, “Tanta belleza, merecen todo”, “Millonario de la vida”, fueron algunos comentarios destacados.

Aquí te dejamos el video que logró cautivar a miles de usuarios en las diferentes plataformas sociales.