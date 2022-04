Perrita finge dormir para que su dueña no la regañe por morder sus sandalias

Te divertirá. Los animalitos de casa se han vuelto populares en las redes sociales debido a los curiosos videos que protagonizan. Ciertamente, una perrita se ha vuelto viral en TikTok al ser descubierta por su cuidadora tras haber cometido una travesura.

En las imágenes compartidas por la cuenta @jasmz18 se pudo observar cómo la perrita fingía dormir mientras su dueña la grababa y enfocaba la prenda de vestir que había mordido en su ausencia.

La mascota intentó no abrir sus ojos, pero ante la insistencia de su ama no le quedó más que mirar el desastre que había ocasionado. La joven comentó en el clip que el zapato había sido comprado el mismo día que fue destruido por su engreída.

El video viral de TikTok cuenta con más de dos millones de visualizaciones. “La perrita: si cierro los ojos no me ve”, “La perrita: déjame dormir para que no me regañen “, “Ella es inocente, solo miren su carita”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.