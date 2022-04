Niños no querían entrar a casa y su tío pone el audio de ‘La llorona’ para que se asusten

‘La llorona’, un personaje de la tradición oral mexicana, regresó a la memoria de miles de usuarios de TikTok con un viral video. Esta vez, el famoso lamento de la mujer, conocida por ahogar a sus hijos, volvió a ser escuchado en las calles del municipio de Ecatepec, en México. La broma, que fue realizada por un hombre, logró que los niños presentes ‘obedezcan’.

El usuario José Andrada, que estaba en la ventana de su edificio, se percató que sus sobrinos seguían jugando en la calle a altas horas de la noche. “Tuve que recurrir a métodos eficaces”, manifestó el hombre en la descripción del clip, donde se pudo escuchar un singular audio.

El llanto de ‘La llorona’ empezó a sonar por toda la calle y la reacción de los menores, que no querían ir a dormir, no pasó desapercibida. De un momento a otro, uno de los más pequeños del grupo regresó corriendo a casa, mientras los demás no se movían.

El tío de los niños manifestó en otro clip que todos lograron volver al domicilio por el susto que habían tenido. Los divertidos comentarios a la viral escena que obtuvo más de 6,6 millones de reproducciones, 742.000 ‘me gusta’ y miles de comentarios.

“El primero que se metió tiene un instinto de supervivencia alto”, “Todos preguntando qué hacen en la calle, y yo sorprendida de verlos jugar en la calle”, “20 años después: story time de cómo ‘La llorona’ casi nos lleva a mi y a mis hermanos”, fueron algunos mensajes.