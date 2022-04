Joven intenta realizar el trend “Avada Kedavra” con su perrita, pero esta arruina la varita

Te hará reír. Las redes sociales nos muestran toda clase de retos que se vuelven rápidamente virales debido a la creatividad de los usuarios. Ciertamente, un joven y su mascota se hicieron tendencia en TikTok luego de que trataran de actuar el diálogo de Voldemort.

En las imágenes compartidas por la cuenta @florcapone se pudo observar cómo un can fue vestido para formar parte de la interpretación de su dueño y así recrear una popular escena de Harry Potter.

Este animalito ‘arruinó' los planes de su cuidador, ya que cuando este mencionaba el diálogo preparado, su engreído no pudo evitar morder la varita de princesa que estaba usando y la rompió en pedazos. El joven no logró continuar con su actuación y terminó lamentándose de no ser cuidadoso con sus objetos personales.

El video viral de TikTok cuenta con más de 296.000 visualizaciones. “La bull terrier más linda de todas”, “La perrita que vivió”, “La perrita le dijo ‘toma tu Abracadabra’ al morder la varita”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.