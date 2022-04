Niñas son sensación en TikTok al realizar coreografía de “Party in the U.S.A.” de Miley Cyrus

A través de las redes, miles de usuarios quedaron sorprendidos con unas niñas que demostraron ser muy conocedoras de la cantante Miley Cyrus. Al ritmo de “Party in the U.S.A.”, las menores empezaron a moverse y cautivaron a transeúntes con su singular coreografía. En TikTok, las reacciones y los comentarios de elogio a las pequeñas no faltaron.

La divertida escena fue registrada por @alysonmolter12, una de las personas que se encontraba dentro del “Party Bike”, vehículo ecológico donde se suele beber. Tal como se pudo observar, unas menores de edad, que estaban en la vereda junto a sus madres, captaron la atención de los presentes.

Con la canción “Party in the U.S.A.” de Miley Cyrus a alto volumen, las niñas realizaron una singular coreografía. “¡Estas chicas tienen todos los movimientos!”, fue la reacción de la joven que grabó el momento. Los pasos de baile demostrados maravillaron a miles de usuarios en las redes.

“Una es Hannah Montana y la otra Miley”, “Si mis hijos no son así, no quiero nada”, “¿Cómo se supera este video? Lo amo”, “Miley en tantas generaciones, me encanta”, “Van por buen camino con ese gusto musical”, fueron algunos comentarios destacados.

Aquí te dejamos la escena que logró obtener más de 12,6 millones de reproducciones en pocos días.