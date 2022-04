Travieso perrito se viraliza en TikTok por descolgar la ropa de su dueña del tendedero

Varios usuarios se preguntan qué hacen sus mascotas mientras ellos no están en casa. En TikTok, una joven pudo encontrar una posible respuesta a esa interrogante con tan solo observar a través de su ventana. Un perrito, que se encontraba en una casa próxima a la suya, cautivó a miles de usuarios con su peculiar comportamiento.

Tal como se observó en el video compartido por @jessi_helen_, el animal de raza doberman se encontraba en el techo de su vivienda, lugar donde sus dueños colgaban la ropa. La joven que grababa el clip quedó sorprendida cuando observó que el can aprovechaba el estar solo para hacer travesuras.

Con pequeños saltos, el perrito sujetaba la ropa con su hocico y la retiraba del cordel. Así continuó hasta dejar aproximadamente cuatro prendas en el suelo. Si bien la usuaria no logró grabar la reacción de sus cuidadores, sí que pudo dejar constancia de lo que hacía el engreído mientras este se encontraba solo.

Las reacciones a la viral escena no faltaron y el clip logró obtener más de 2,1 millones de reproducciones. “Déjalo de grabar, cumple su trabajo de amo de casa”, “Él solo está ayudando con los quehaceres”, “Seguro que no le dejó ir al parque, así se vengan”, fueron los comentarios más destacados.

Algunos usuarios no dudaron en destacar lo peligroso que es tener a una mascota en el techo de la casa. “Diosito, no permitas que se caiga”, “A mi me dio miedo, pensé que se caería”, señalaron.