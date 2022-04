Perrito es comparado en TikTok con la abuelita de Sid, personaje de “La era del hielo”

A través de la redes sociales, miles de usuarios publican contenido dedicado a sus mascotas. Esta vez, una joven no fue la excepción y compartió un video de su perrito anciano. A diferencia de otros animales, el can no pasó desapercibido por su apariencia y fue comparado en TikTok con el personaje de una popular película animada.

El clip fue compartido por @pepedog808, una cuenta dedicada a la mascota ya fallecida. Tal como se mostró en la escena, el chihuahua, que tenía por nombre Pepe Le Pew, se encontraba aullando mientras su dueña lo grababa.

Su mandíbula angosta y sus ojos saltones no pasaron desapercibido para los miles de usuarios, quienes lo compararon con Gladys, la abuelita del perezoso Sid, de la película “La era del hielo”. Los comentarios de los usuarios en la publicación no faltaron.

“Es la abuela de Sid. Perdón, pero es muy dulce”, “Entre más arrugada la pasa, más dulce es la fruta”, “Abuelita, ven a mi abuelita”, “Es 90% ojos en su totalidad”, “Ni diente tiene la abuelita y con ánimo”, fueron algunos de los mensajes más destacados.