Joven ingresa a centro comercial acompañada de su perrito y can ‘conquista’ a todos

Tener que dejar a las mascotas en casa para ir a realizar actividades como trabajar, estudiar o realizar algunos pendientes resulta molesto para muchas personas. Por ello, hay quienes optan por trasladarse a todos lados con su perritos y gatitos, tal como lo hizo una joven que registró su salida a un centro comercial acompañada de su fiel amigo. El video ya es viral en TikTok.

Esta muchacha llevó a su perrito a una conocida tienda por departamento y el can no pasó desapercibido. Desde el personal del local hasta los clientes no pararon de acercarse y jugar con él.

La presencia de este cachorro, sin duda, alegró el día de muchas personas. Además, el pequeño animal pudo conocer nuevos ‘amigos’ en su recorrido. Las imágenes demuestran que se divirtió y que pasó un agradable momento.

“¿No les pasa que cuando se encuentran a un animalito mágicamente les alegra el día?”, “Qué bien que existan más tiendas pet friendly”, escribieron algunos usuarios de TikTok sobre la publicación que ya cuenta con más de 11.000 likes.