Niño sorprende en la escuela interpretando increíble cover de “Easy on me” de Adele

En Facebook se volvió tendencia un video protagonizado por un niño. Resulta que un menor de edad realizó una presentación en su colegio y sorprendió a sus compañeros y profesores al interpretar “Easy on me” de Adele. Sus amigos no dudaron en registrar este mágico momento y lo compartieron en sus redes sociales.

El video viral fue compartido por la página de Facebook Adele Fanclub Colombia, la cual pertenece al club de fans de la cantante internacional. En este clip se puede ver a los compañeros del muchacho observándolo mientras cantaba “Easy on me” de forma muy sentimental. Asimismo, se puede apreciar a los profesores sentados detrás de él.

Por un lado, el pequeño se llevó los halagos y aplausos de todos los presentes en reiteradas ocasiones. Por otro, miles de cibernautas le mostraron todo su apoyo y admiración al niño por la excelente voz que posee.

“Maravilloso y con muy buen timbre de voz. Felicitaciones”, “Que estudie canto, será un gran cantante, depende de sus padres”, “Super lindo le quedó. Tiene talento”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios. En Facebook, el clip obtuvo más de 124.000 reacciones y 1.100 comentarios.

Aquí te dejamos el video viral que ha sido compartido en diferentes redes sociales.