¿Por qué se pelearon Dross y Badabun? Aquí te contamos como se originó esta pelea de youtubers

La popularidad de YouTube ha hecho que muchos cibernautas creen contenido de entretenimiento acerca de diferentes temas en esta plataforma. En ciertas ocasiones, los canales de esta red social pueden entrar en polémicas debido al diferenciado desarrollo que tienen acerca de un mismo asunto. Prueba de ello es la disputa entre Dross y Badabun.

Ya hemos visto distintos enfrentamientos en esta plataforma, algunos como Dross vs. MEXIV3ERG4S, Dalas vs. Wismichu, MEXIV3ERG4S vs. Dalas, entre otros. Hace algún tiempo, Badabun (con más de 20 000 000 de suscriptores) y Dross (con más de 14 000 000 suscriptores) protagonizaron un fuerte enfrentamiento debido a un malentendido provocado por un video viral.

¿Por qué se pelearon Dross y Badabun?

El enfrentamiento se produjo después de que el popular Dross analizara lo ocurrido un 12 de julio en el centro comercial Plaza Artz Pedregal, ubicado al sur de México. El creador de contenido bautizó al joven que aparece en el video viral como “El viajero del tiempo” debido a que tuvo una misteriosa aparición; sin embargo, Badabun desmintió el hecho mencionando que todo se debió a un efecto óptico de la cámara que parecía dar la impresión de que el chico aparecía de la nada.

En el video expuesto por Badabun se puede ver que nombra directamente a Dross “desmintiendo” su vídeo en el que el youtuber había afirmado que se trataba de un hombre que era un viajero en el tiempo.

La respuesta de Dross no se hizo esperar y disparó con todo en contra de Badabun aludiendo a que estos trataron de manchar su nombre y lo que hace su canal. Incluso, la disputa se llevó hasta el ámbito personal en el que ambos se acusaron.

Finalmente, tras algunas declaraciones de ambos protagonistas, fue Badabun el canal que más ‘dislikes’ se ganó en el último video de respuesta a Dross.

“El peor error de Badabun fue meterse con Dross”, “Aquí comenzó la caída de Badabun, grande Dross”, “Me estoy repitiendo está pelea épica en cuarentena”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios. En YouTube, el clip obtuvo más de 7 345 949 ‘me gusta’ y 102.809 comentarios.

